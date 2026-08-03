Николай Бурляев: «Кинематограф — это Голгофа, творческий крестный путь»

3 августа отмечает юбилей Николай Бурляев. Актер, режиссер, народный артист России и депутат Государственной Думы поделился мыслями о жизненных качелях, любимых ролях, лермонтовской дуэли, прикосновении к иным мирам и судьбах Отечества.
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