Газета «Культура»
ГлавнаяБлогО нас
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета «Культура»

210 подписчиков

Николай Бурляев: «Кинематограф — это Голгофа, творческий крестный путь»

Николай Бурляев: «Кинематограф — это Голгофа, творческий крестный путь»

3 августа отмечает юбилей Николай Бурляев. Актер, режиссер, народный артист России и депутат Государственной Думы поделился мыслями о жизненных качелях, любимых ролях, лермонтовской дуэли, прикосновении к иным мирам и судьбах Отечества.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии