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Воздействие табачного дыма в раннем возрасте нарушает минерализацию зубной эмали у крыс

Нарушение минерализации зубной эмали при пассивном курении Ученые выявили, что воздействие табачного дыма в раннем возрасте нарушает минерализацию зубной эмали у новорожденных крыс, хотя внешне зубы выглядят нормально.

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