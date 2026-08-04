Воздействие табачного дыма в раннем возрасте нарушает минерализацию зубной эмали у крыс

Нарушение минерализации зубной эмали при пассивном курении Ученые выявили, что воздействие табачного дыма в раннем возрасте нарушает минерализацию зубной эмали у новорожденных крыс, хотя внешне зубы выглядят нормально.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии