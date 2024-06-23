Интересная жизнь с Vera Star Фото: function.mil.ru Сегодня звучит масса хвалебных слов в адрес нового министра обороны, причем как со стороны экспертов, так и со стороны простых граждан.
"Он ничего не забывает": За что олигархи и либералы люто ненавидят Белоусова
Комментарии
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Балу -
Да у нас больше половины министерств и ведомств требуют перезагрузки...
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1 час.
лл
лина любимцева
Удачи Белоусову!! И дай Бог ему терпения, выдержки и служебной удачи!!
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56 мин.
ВУ
Владимир Уфимцев
Я понимаю, что ВСЕХ казнокрадов СРАЗУ не выгонишь, в турму не посадишь, не расстреляешь (а жаль!)... Но начинать с ког то надо. И очччень жёстко надо дать по рукам! Чтобы остальные, кто всё еще нагло продолжает до сих пор воровать, обос@ались хотя бы... И на время выпали бы в осадок... потеряли целеполагание и смысл такой паскудной жизни... Удачи новому Министру!
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8 мин.
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