Медвежий угол
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Медвежий угол

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"Он ничего не забывает": За что олигархи и либералы люто ненавидят Белоусова

"Он ничего не забывает": За что олигархи и либералы люто ненавидят Белоусова

Интересная жизнь с Vera Star Фото: function.mil.ru Сегодня звучит масса хвалебных слов в адрес нового министра обороны, причем как со стороны экспертов, так и со стороны простых граждан.

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Комментарии
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Балу -
Да у нас больше половины министерств и ведомств требуют перезагрузки...
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1 час.
лл
лина любимцева
Удачи Белоусову!! И дай Бог ему терпения, выдержки  и служебной удачи!!
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56 мин.
ВУ
Владимир Уфимцев
Я понимаю, что ВСЕХ казнокрадов СРАЗУ не выгонишь, в турму не посадишь, не расстреляешь (а жаль!)... Но начинать с ког то надо. И очччень жёстко надо дать по рукам! Чтобы остальные, кто всё еще нагло продолжает до сих пор воровать, обос@ались хотя бы... И на время выпали бы в осадок... потеряли целеполагание и смысл такой паскудной жизни... Удачи новому Министру!
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8 мин.

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