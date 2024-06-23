"Он ничего не забывает": За что олигархи и либералы люто ненавидят Белоусова

ВУ

Владимир Уфимцев

Я понимаю, что ВСЕХ казнокрадов СРАЗУ не выгонишь, в турму не посадишь, не расстреляешь (а жаль!)... Но начинать с ког то надо. И очччень жёстко надо дать по рукам! Чтобы остальные, кто всё еще нагло продолжает до сих пор воровать, обос@ались хотя бы... И на время выпали бы в осадок... потеряли целеполагание и смысл такой паскудной жизни... Удачи новому Министру!