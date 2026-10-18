“Senator Jon Ossoff (D-GA) staged the largest rally of his reelection campaign near Atlanta, repeatedly painting President Donald Trump as a ‘crook’ whose policies have made life unaffordable for Americans,” Bloomberg reports.
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