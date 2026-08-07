Размещение облигаций «Группы Позитив» на 5 млрд рублей

Российский разработчик решений в области кибербезопасности ПАО «Группа Позитив» (Positive Technologies) 7 августа 2026 года проводит сбор заявок инвесторов на приобретение биржевых облигаций серии 001Р-04 объемом 5 миллиардов рублей.
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