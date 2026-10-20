© Aditi Sharma, Data Explained Аналитики Bloomberg Intelligence полагают, что в скором времени все активнее будет развиваться облачный гейминг, а консоли постепенно превратятся в развлечение для коллекционеров и энтузиастов.
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