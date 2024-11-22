Ополченцы из ДНР и ЛНР с инвалидностью смогут получать две пенсии

Это станет возможным благодаря законопроекту Минтруда, который предусматривает уравнение прав инвалидов-ополченцев с правами военнослужащих, завершивших службу после получения ранений или заболеваний, сообщает корреспондент The Moscow Post со ссылкой на пресс-службу Минтруда РФ.
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