Ополченцы из ДНР и ЛНР с инвалидностью смогут получать две пенсии

Это станет возможным благодаря законопроекту Минтруда, который предусматривает уравнение прав инвалидов-ополченцев с правами военнослужащих, завершивших службу после получения ранений или заболеваний, сообщает корреспондент The Moscow Post со ссылкой на пресс-службу Минтруда РФ.