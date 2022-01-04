За сутки в России подтверждено 15 903 случая COVID-19 в 84 регионах

Распределение по субъектам такое: 1 Москва 1967 2 Санкт-Петербург 1297 3 Московская область 974 4 Челябинская область 431 5 Краснодарский край 428 6 Свердловская область 421 7 Пермский край 380 8 Красноярский край 348 9 Алтайский край 331 10 Приморский край 329 11 Иркутская область 304 12 Ленинградская область 299 13 Омская область 285 14 Новосибирская область 285 15 Кемеровская область 280 16 Ростовская область 277 17 Хабаровский край 274 18 Республика Башкортостан 239 19 Ставропольский край 238 20 Самарская область 219 21 Саратовская область 217 22 Владимирская область 215 23 Волгоградская область 212 24 Тульская область 211 25 Пензенская область 209 26 Ярославская область 205 27 Воронежская область 205 28 Кировская область 190 29 Брянская область 181 30 Тверская область 181 31 Тюменская область 180 32 Архангельская область 171 33 Астраханская область 162 34 Тамбовская область 147 35 Калининградская область 142 36 Белгородская область 136 37 Новгородская область 135 38 Амурская область 135 39 Республика Бурятия 135 40 Ивановская область 128 41 Томская область 125 42 Липецкая область 116 43 Курганская область 108 44 Калужская область 105 45 Оренбургская область 105 46 Республика Коми 101 47 Псковская область 99 48 Орловская область 95 49 Забайкальский край 93 50 Республика Татарстан 93 51 Рязанская область 92 52 Мурманская область 90 53 Кабардино-Балкарская Республика 90 54 Республика Дагестан 90 55 Ульяновская область 88 56 Республика Крым 84 57 Нижегородская область 84 58 Вологодская область 83 59 Ханты-Мансийский автономный округ 74 60 Курская область 72 61 Республика Северная Осетия-Алания 71 62 Республика Саха (Якутия) 70 63 Республика Адыгея 68 64 Карачаево-Черкесская Республика 62 65 Удмуртская Республика 62 66 Севастополь 59 67 Республика Мордовия 59 68 Республика Ингушетия 58 69 Республика Чувашия 50 70 Сахалинская область 45 71 Чеченская Республика 43 72 Республика Хакасия 41 73 Республика Марий Эл 40 74 Смоленская область 37 75 Костромская область 31 76 Республика Карелия 27 77 Еврейская автономная область 24 78 Республика Алтай 15 79 Республика Калмыкия 15 80 Ямало-Ненецкий автономный округ 13 81 Камчатский край 9 82 Республика Тыва 8 83 Магаданская область 5 84 Чукотский автономный округ 1 В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 10 570 212 случаев (+0,15%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.