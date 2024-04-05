«Из легионеров «Ростова» лучше всех по-русски говорит Мохеби»

После неудачной первой части сезона РПЛ футболисты «Ростова» крайне успешно возобновили чемпионат, выиграв в весенней части турнира три матча из трех — домашние у «Пари Нижний Новгород» (2:0) и «Краснодара» (2:1), а также гостевой у московского «Динамо» (4:1).