«Из легионеров «Ростова» лучше всех по-русски говорит Мохеби»

После неудачной первой части сезона РПЛ футболисты «Ростова» крайне успешно возобновили чемпионат, выиграв в весенней части турнира три матча из трех — домашние у «Пари Нижний Новгород» (2:0) и «Краснодара» (2:1), а также гостевой у московского «Динамо» (4:1).
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