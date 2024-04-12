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Русская весна

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Украина обещает Западу начать контрнаступление в 2025 году, если ей помогут «продержаться» в 2024 — Le Figaro

Украина обещает Западу начать контрнаступление в 2025 году, если ей помогут «продержаться» в 2024 — Le Figaro

Киевский режим обещает западным «партнёрам» начать новое контрнаступление в 2025 году, если Запад поможет продержаться в текущем году, пишет французское издание Le Figaro, ссылаясь на собственные источники.

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Юрий Зубрин
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