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«Арсенал» набрал 43 очка за 16 игр. В Англии было лишь 4 таких команды за всю историю

«Арсенал» набирает очки с феноменальной быстротой. После 16 матчей, проведенных в текущем чемпионате Премьер-лиги, на счету «пушкарей» 43 очка.

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