О «Наташе». Как спектакль может задевать за живое?

Наверное, трудно найти имя наиболее обезличенное в наши дни, чем Наташа. Хотя популярность его резко уменьшилась и малышкам его в последние десятилетия почти не дают, но в человеческом сознании (в России .
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