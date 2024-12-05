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Куда пропал красавец Караколь из "Города мастеров": Карьера всенародного любимца оборвалась после громкого успеха

Куда пропал красавец Караколь из "Города мастеров": Карьера всенародного любимца оборвалась после громкого успеха

Куда пропал красавец Караколь из знаменитой киносказки "Города мастеров". Карьера всенародного любимца Георгия Лапето оборвалась после громкого успеха - как сложилась последующая жизнь артиста?Советский кинематограф славился тем, что внёс огромный вклад в развитие самых разных жанров.

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