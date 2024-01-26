«Заходит, с ноги открывает дверь», — Караулова разрыдалась из-за скандала с Пугачевой

Аллу Борисовну всегда боялись и обходили стороной, если была такая возможность. Кто-то говорил, что с ней лучше вообще не ругаться, так как после доступ ко всем ТВ-шоу, проектам и работам будет закрыт, а кто-то считал, что певица, если и ругает, то происходит это по делу.