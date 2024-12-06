Общественная сл...
В миреОбществоЭкономикаСпортГлавное
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Общественная служба новостей

2 191 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Евгений Бут
    Американская демократия в действии!РИАН: Джорджеску ...
  • Лидия Санникова
    Только: зеля, капут!Резидент: Киев хо...
  • Галина Друзина
    Толку то, чть повысят, цены повышаются задолго до того, как повысят пенсии. Так, что это повышение абсолютно ничего н...В Госдуме ответил...

Демограф Крупнов назвал причины высокой мужской смертности в России и как это прекратить

Демограф Крупнов назвал причины высокой мужской смертности в России и как это прекратить

Проблема соотношения мужчин и женщин в России остаётся одной из самых острых демографических задач. Демограф Юрий Крупнов в беседе с корреспондентом Общественной службы новостей объяснил причины сложившейся ситуации и привел сравнения с другими странами.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх