Демограф Крупнов назвал причины высокой мужской смертности в России и как это прекратить

Проблема соотношения мужчин и женщин в России остаётся одной из самых острых демографических задач. Демограф Юрий Крупнов в беседе с корреспондентом Общественной службы новостей объяснил причины сложившейся ситуации и привел сравнения с другими странами.
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