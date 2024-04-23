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Мусороперерабатывающий завод мощностью сортировки 60 тысяч тонн отходов построят в Новосибирской области

Мусороперерабатывающий завод мощностью сортировки 60 тысяч тонн отходов построят в Новосибирской области

РЭО может вложить 700 млн рублей в предприятие, которое будет создано в городе Куйбышеве Новосибирской области «Правительство Новосибирской области заключило с муниципальным унитарным предприятием Новосибирска «Спецавтохозяйство» концессионное соглашение.

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