Долг за ЖКУ через суд не взыщут?

В Госдуму внесен законопроект — хитрый и мутный. «О внесении изменения в статью 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
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