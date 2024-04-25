Первая женщина из ЯНАО отправилась на СВО в качестве связиста. Фото

Жительница поселка Тазовский (ЯНАО) приняла решение отправится в зону СВО. Она стала первой девушкой-добровольцем из муниципалитета и первой из ямальских женщин, кто отправился в зону спецоперации в качестве связиста, сообщает пресс-служба регионального отделения партии «Единая Россия».