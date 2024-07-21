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РИА Новый день

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Челябинец обиделся на подругу и разбил ее автомобиль

Челябинец обиделся на подругу и разбил ее автомобиль

Челябинец поссорился с подругой и разбил ее автомобиль. Как сообщили РИА «Новый День» в ГУ МВД по Челябинской области, в Отдел полиции «Металлургический» УМВД России по Челябинску поступило заявление от местной жительницы о повреждении ее автомашины «Toyota Camry», припаркованной у дома по улице Черкасской.

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