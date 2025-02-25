Россиянам озвучили «срок годности» долларовых купюр

Россияне начали сталкиваться с отказами некоторых банков в приеме долларовых купюр старого образца. О том, как действовать в подобных случаях, рассказал член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин.
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