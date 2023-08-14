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На Алтае спасли попавшего под газонокосилку ежа

На Алтае спасли попавшего под газонокосилку ежа

Россияне на Алтае спасли ежа, попавшего под газонокосилку. Отмечается, что дикое животное обнаружила отдыхающая в российском регионе семья неподалеку от частного сектора с механическим порезом на голове, хромающего и заваливающегося на правый бок.

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