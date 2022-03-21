Российская авиация поразила 44 украинских военных объекта

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что за минувшую ночь российская авиация смогла уничтожить 44 военных объекта Украины, в их числе четыре командных пункта, 6 комплексов «Бук М-1» и 4 склада вооружения.