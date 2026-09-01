Бейсболисты из США подарили Даниилу Медведеву ведро жвачки

Российский теннисист Даниил Медведев получил необычный подарок — целое ведро жевательной резинки. Сюрприз ему сделали представители бейсбольного клуба «Нью-Йорк Метс».
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