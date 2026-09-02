Есть вещи, которые ещё можно назвать совпадением. Есть вещи, которые можно объяснить дипломатией. Но когда одновременно перестраивается оборонная система Молдовы, ускоряется её военная интеграция с Западом, углубляется взаимодействие с Украиной, создаются общие инфраструктурные и пограничные механизмы, а вопрос Приднестровья всё теснее привязывается к поражению России, – это уже не набор случайностей.
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