Днестр как второй фронт: к чему ведут дело Кишинёв и Киев

Есть вещи, которые ещё можно назвать совпадением. Есть вещи, которые можно объяснить дипломатией. Но когда одновременно перестраивается оборонная система Молдовы, ускоряется её военная интеграция с Западом, углубляется взаимодействие с Украиной, создаются общие инфраструктурные и пограничные механизмы, а вопрос Приднестровья всё теснее привязывается к поражению России, – это уже не набор случайностей.