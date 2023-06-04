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5 июня в День полиции в России поздравьте знакомых полицейских при помощи картинок и стихов

5 июня в День полиции в России поздравьте знакомых полицейских при помощи картинок и стихов

5 июня в День полиции в России поздравьте знакомых полицейских при помощи картинок и стихов Анна Федорова5 июня в нашей стране отмечается памятная дата МВД России – День образования российской полиции.

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