Волонтеры «Единой России» и МГЕР занимаются ликвидацией последствий разлива мазута в Анапе

МОСКВА, 18 декабря, ФедералПресс. Добровольцы из «Единой России» и Молодой Гвардии Единой России (МГЕР) активно участвуют в ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в Анапе и Темрюкском районе, сообщается в телеграм-канале партии.