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Контрафронт

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Ирак: Ранее в тот же день местные источники сообщили, что двое боевиков Исламского государства (ИГ)...

Ирак: Ранее в тот же день местные источники сообщили, что двое боевиков Исламского государства (ИГ) были убиты в результате военных авиаударов по долине Вади-эш-Шай в провинции Киркук, в 25 км (15,5 милях) к западу от Туз-Хурмату.

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