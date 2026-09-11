Ирак: Ранее в тот же день местные источники сообщили, что двое боевиков Исламского государства (ИГ) были убиты в результате военных авиаударов по долине Вади-эш-Шай в провинции Киркук, в 25 км (15,5 милях) к западу от Туз-Хурмату.