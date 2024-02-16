"Сказал это вслух": сын Трампа сделал заявление о Путине

Дональд Трамп-младший© AP Photo / Brynn Anderson Вчера 16K прочитали Президент России Владимир Путин хочет видеть главой Белого дома Джо Байдена, так как им легче управлять, такое заявление сделал Дональд Трамп-младший на своей странице в социальной сети Twitter!function(d,s,id){var js,fjs=d.
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