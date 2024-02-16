МОЯ СТРАНА
ТрибуналБлогДобрый мирКрым домаДержаваСССР-Империя добраПресс ЦентрПолитмиксер
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

МОЯ СТРАНА

6 950 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Иван Иванов
    Релоктанскобандеровские активы подлежат уничтожению."Зарабатывает мил...
  • Алексей Сафронов
    Создаётся впечатление что она не просто Наебулина, а обладает магией внушения, из-за которой ВВП передней тремещит, к...Набиуллина отрезв...
  • Ингерман Ланская
    этот тёп-алигарх войдёт в историю как - верни авторучку, фармазон!У Путина нет влас...

"Сказал это вслух": сын Трампа сделал заявление о Путине

"Сказал это вслух": сын Трампа сделал заявление о Путине

Дональд Трамп-младший© AP Photo / Brynn Anderson  Вчера 16K прочитали Президент России Владимир Путин хочет видеть главой Белого дома Джо Байдена, так как им легче управлять, такое заявление сделал Дональд Трамп-младший на своей странице в социальной сети Twitter!function(d,s,id){var js,fjs=d.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Андрей Stan
)))) Так и было задумано... Путин сказал то, что хотел сказать... Чем больше склока в штатах тем лучше России... )))
Ответить
11 час.
Лиза
пауки в банке начинают пожирать друг друга...
Ответить
10 час.

Картина дня

наверх