Bloomberg: устранять неудачу Шольца в Китае будет Макрон в Вашингтоне

Канцлеру Германии Олафу Шольцу постоянно напоминают о его провале во время визита в Китай. Эта неприятная тема всплывала даже во время телефонного разговора главы ФРГ с коллегой из США Джо Байденом.
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