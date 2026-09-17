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МО: в Запорожской области поражено выпускавшее комплексы РЭБ для ВСУ предприятие

МО: в Запорожской области поражено выпускавшее комплексы РЭБ для ВСУ предприятие

В Запорожской области поражено сборочное предприятие радиоэлектронной промышленности, выпускавшее комплексы радиотехнической разведки и РЭБ для ВСУ, а также комплектующие для зенитных управляемых ракет, сообщает Минобороны.

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