Состояние богатейших россиян за год увеличилось на более чем 18 млрд долларов

В прошлом году российские бизнесмены увеличили свои состояния на 18,465 млрд долларов, при этом наибольший прирост показал Владимир Лисин, бенефициар НЛМК, чье состояние возросло более чем на пять млрд долларов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии