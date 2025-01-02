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Состояние богатейших россиян за год увеличилось на более чем 18 млрд долларов

Состояние богатейших россиян за год увеличилось на более чем 18 млрд долларов

В прошлом году российские бизнесмены увеличили свои состояния на 18,465 млрд долларов, при этом наибольший прирост показал Владимир Лисин, бенефициар НЛМК, чье состояние возросло более чем на пять млрд долларов.

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