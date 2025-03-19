В России перестала работать соцсеть «ВКонтакте»

О проблеме сообщили более 12 тысяч пользователей Массовый сбой произошел в работе социальной сети «ВКонтакте» ночью 19 марта, об этом свидетельствуют данные сервиса мониторинга работы приложений Downdetector.
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