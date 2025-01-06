Появилось видео с ударом «Искандера» по ЗРК ВСУ в Днепропетровской области

В сети появилось видео, на котором запечатлен российский удар ракетой оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» по позиции украинского зенитного ракетного комплекса С-300ПС в районе Павлограда в Днепропетровской области Украины.
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