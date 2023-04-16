Военный аналитик спрогнозировал, что ВСУ проведут наступление в три этапа

Борис Джерелиевский рассказал "Ura.ru", чем друг от друга отличается каждый этап планируемого украинского наступленияВоенный аналитик Борис Джерелиевский предположил, что украинское командование хочет провести наступление, разделив его на три этапа.
Борис Джерелиевский рассказал "Ura.ru", чем друг от друга отличается каждый этап планируемого украинского наступленияВоенный аналитик Борис Джерелиевский предположил, что украинское командование хочет провести наступление, разделив его на три этапа.
Свежие комментарии