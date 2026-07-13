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Китайский стартап готов к серийному выпуску двумерных проводников без технологии EUV

Китайский стартап готов к серийному выпуску двумерных проводников без технологии EUV

Десятилетиями производители полупроводников повышали производительность, уменьшая транзисторы. Однако когда эти компоненты достигают размеров отдельных атомов, их производство становится невероятно сложным и дорогим.

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