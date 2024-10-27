На российском рынке официально появился новый бренд электромобилей

Китайский автопроизводитель Changan готов представить на российском рынке новый бренд — Avatr. Это событие стало возможным благодаря недавней сертификации электрического кроссовера , который получил Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) в России.
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