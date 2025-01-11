Стало известно, в кого влюбилась Ольга Бузова

Избранником артистки Ольги Бузовой стал Роман Литаров, который не имеет отношения к шоу-бизнесу. Исполнительница хита «Мало половин» заявила, что готова к изменениям в личной жизни и мечтает встретить достойного мужчину для создания семьи.