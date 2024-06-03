МКА обработала около 25 тыс. заявлений о внесении изменений в правила землепользования и застройки

За последние семь лет Комитетом по архитектуре и градостроительству города Москвы (Москомархитектура) отработано свыше 24,9 тысячи обращений для внесения изменений в правила землепользования и застройки (ПЗЗ).
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