Эрдоган резко ответил перебившей его американской журналистке

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган резко ответил сотруднице американского телеканала PBS Амне Наваз, которая несколько раз пыталась перебить политика, когда он отвечал на вопрос про правозащитника Османа Кавалу, приговоренного к пожизненному сроку.
Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган резко ответил сотруднице американского телеканала PBS Амне Наваз, которая несколько раз пыталась перебить политика, когда он отвечал на вопрос про правозащитника Османа Кавалу, приговоренного к пожизненному сроку.
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