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Что ждет США в случае войны? Стали известны неожиданные детали: Вашингтон бьет тревогу

Что ждет США в случае войны? Стали известны неожиданные детали: Вашингтон бьет тревогу

Производство 155-мм артиллерийских снарядов на заводе боеприпасов в Скрэнтоне, штат Пенсильвания, США© AP Photo / Matt RourkeВчера 1,8K прочитали США в случае нового масштабного конфликта, например с Китаем, будут зависеть от своих региональных партнеров, поскольку американские запасы вооружения были сильно истощены из-за боевых действий на Украине и Ближнем Востоке, передает агентство Блумберг.

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АндрейБорков
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