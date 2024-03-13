Что ждет США в случае войны? Стали известны неожиданные детали: Вашингтон бьет тревогу

Производство 155-мм артиллерийских снарядов на заводе боеприпасов в Скрэнтоне, штат Пенсильвания, США© AP Photo / Matt RourkeВчера 1,8K прочитали США в случае нового масштабного конфликта, например с Китаем, будут зависеть от своих региональных партнеров, поскольку американские запасы вооружения были сильно истощены из-за боевых действий на Украине и Ближнем Востоке, передает агентство Блумберг.
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