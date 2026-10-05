Щука и Цапля — сказка для детей и родителей

Далеко-далеко, за синими лесами, за бескрайними заливными лугами, там, куда не ведут асфальтовые дороги и где не слышен гул машин, раскинулось Великое Изумрудное озеро.
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