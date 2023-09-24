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"Полпенсии за старушку из России", - в Грузии возмущены стоимостью билетов на спектакль с участием Ахеджаковой.

"Полпенсии за старушку из России", - в Грузии возмущены стоимостью билетов на спектакль с участием Ахеджаковой.

Politiki.net Звезда советских экранов - величайшая актриса больших и малых эпизодов Лия Ахеджакова - ведет активную гастрольную деятельность.

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Комментарии
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Надежда
Меджидовна нашла себя в борьбе с рЫжимом еще вначале 90-х и даже на 9 десятке остановиться уже не может! А это говорит о том, что ей все равно против кого и чего выступать, это свойство ее вздорной натуры! И даже отсутствие ролей, и гастролей не останавливает неугомонную старушенцию. Всё бы ей в пику выступать и слыть непримиримой борцуньей...)
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12 час.
Авас Анекак
не хрен на ние вообще ходить как актриса она нулевая не знаю кому она нравится
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6 час.
Владимир Алтайцев
Автор с иронией, видимо, писал про величайшую актрису эпизодов. Да и в эпизодах она  средненькая.
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5 час.

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