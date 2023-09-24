"Полпенсии за старушку из России", - в Грузии возмущены стоимостью билетов на спектакль с участием Ахеджаковой.

Надежда

Меджидовна нашла себя в борьбе с рЫжимом еще вначале 90-х и даже на 9 десятке остановиться уже не может! А это говорит о том, что ей все равно против кого и чего выступать, это свойство ее вздорной натуры! И даже отсутствие ролей, и гастролей не останавливает неугомонную старушенцию. Всё бы ей в пику выступать и слыть непримиримой борцуньей...)