Пока власти заявляют, что Россия всегда будет открыта для трудовых мигрантов, потому что иной путь — тупик, в нашей стране увеличивается статистика преступлений, в том числе и тяжких.
Нападали толпой: Бастрыкин продолжает борьбу с мигрантским беспределом - на контроль взяты еще три происшествия
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ТАМАРА СНЕЖКО
Нелюди!!! Больно все это читать... Страна в опасности!
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9 час.
Наталья Волкова
Зачем нам вообще эти гуманоиды? Нас не спрашивали, с народом диалога не было, взяли, просто так завезли и всё. Какие то диаспоры образовались,мигрантские центры разрослись и наркотья теперь- пруд пруди. А главное- новые россияне появились, квартир накупили, все. Устаканились. Ждем когда юрты будут возводить те, кому места нигде не нашлось.
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7 час.
Балу -
Когда русский народ сам начнет наводить в стране порядок вся мусорня оживится и начнёт охоту на россиян... Почему?... Да потому что они состоят у чурбанов на зарплате!... Им проще русского мужика закатать, чем навести порядок на подконтрольной территории...
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2 час.
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