Нападали толпой: Бастрыкин продолжает борьбу с мигрантским беспределом - на контроль взяты еще три происшествия

Наталья Волкова

Зачем нам вообще эти гуманоиды? Нас не спрашивали, с народом диалога не было, взяли, просто так завезли и всё. Какие то диаспоры образовались,мигрантские центры разрослись и наркотья теперь- пруд пруди. А главное- новые россияне появились, квартир накупили, все. Устаканились. Ждем когда юрты будут возводить те, кому места нигде не нашлось.