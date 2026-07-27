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Бдительная родственница и полиция помешали мошенникам обокрасть орловчанку

На Орловщине задержали и заключили под стражу курьера дистанционных мошенников. 20-летний житель Ростовской области прибыл в Сосковский район, чтобы забрать у пожилой женщины деньги посылку, в которой должно было быть 1,2 млн рублей.

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