Бдительная родственница и полиция помешали мошенникам обокрасть орловчанку

На Орловщине задержали и заключили под стражу курьера дистанционных мошенников. 20-летний житель Ростовской области прибыл в Сосковский район, чтобы забрать у пожилой женщины деньги посылку, в которой должно было быть 1,2 млн рублей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии