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Что стояло за главными ролями актрис 90-х: ранний брак, семейная драма, случай в коридоре

В 90-е слава могла накрыть актрису за один вечер. Хватало крупного плана, одной сцены, одного взгляда — и после сеанса зрители уже обсуждали имя, запоминали его по титрам и листали телепрограмму в поисках следующего фильма с её участием.

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