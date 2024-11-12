Переиграли вчистую: ФСБ сорвала попытку военной разведки Бандеростана угнать вертолёт РЭБ ВКС России

Игорь Кузнецов

По публикациям в СМИ из 3-х попыток угнать на Украину вертолёты и самолёт, только одна удалась СБУ и военной разведке. Кузьминов угнал российский вертолет 9 августа 2023 года. 19 февраля 2024 года СМИ сообщили, что он был найден мертвым в Испании. Бывают ошибки у наших спецслужб, но как без них? Главное - учиться на них.