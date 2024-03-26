Шли спасать Донецк, получили Белгород. План начала новой спецоперации

Царьград Коллаж Царьграда Белгород сегодня один в один Донецк: те же сообщения на подъездах, что следует держать двери открытыми, взрывы, воронки на детских площадках, выбитые окна, бомбоубежища, набитые людьми.
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