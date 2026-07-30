Установлен основной модуль «искусственного Солнца» ITER — крупнейшего термоядерного реактора

Появились новые фотоПо данным Китайской национальной ядерной корпорации (CNNC), 28 июля по местному времени во Франции был успешно поднят и установлен очередной модуль вакуумной камеры токамака ITER (Международного экспериментального термоядерного реактора).
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