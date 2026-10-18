Петербургский аэропорт Пулково начал обслуживать рейсы по согласованию с соответствующими органами. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации).
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