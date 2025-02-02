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Царьград

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Как будет выглядеть новая волна мобилизации в России? Депутат Журавлёв ответил честно

Как будет выглядеть новая волна мобилизации в России? Депутат Журавлёв ответил честно

Как будет выглядеть новая волна мобилизации в России? Депутат Журавлёв ответил честно: если НАТО введёт войска на Украину - Москва на это будет реагировать, поскольку это будет считаться прямой агрессией в нашу сторону, сказал он.

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